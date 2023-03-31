Бросают в бой элитные войска: россияне начали активные штурмы еще на одном направлении

Российские захватчики начали активные штурмы утром 30 марта в направлении Сватово – Кременная. Оккупанты активно используют бронетехнику и артиллерию.

Таким образом, враг стремится продвинуться в сторону Лимана Донецкой области. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, боец 1 отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

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Россияне активизировались еще на одном направлении

Офицер ВСУ объяснил, что Лиман и Купянск играют такую же стратегически важную роль, как и "крепость" Бахмут. Они являются прямой дорогой на Славянск, а затем дальше на Краматорск и Изюм.

Для россиян это стратегически важное направление, потому что здесь мы угрожаем их флангам – и через Лиман, и через Купянск мы напрямую угрожаем Луганску,

– сообщил Березовец.

Следовательно, на направлении Сватово – Кременная российские захватчики усилили активность и увеличили присутствие своих подразделений. Кроме того, они постоянно направляют пополнение войск на этот участок фронта.

Березовец о ситуации на фронте: смотрите видео

Особенность штурмов на Лиманском направлении в том, что противник очень активно использует спецподразделения регулярной армии России, в том числе десантников. То есть враг перебросил на это направление свои элитные части.

Впрочем, Вооруженные Силы Украины закрепились на берегу реки Оскол. Это дает украинским защитникам возможность развития контрнаступательных действий на Восточном направлении.

Какая ситуация на других направлениях: коротко