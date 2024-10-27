Братчук назвал 2 цели оккупантов на Юге

Россияне, к сожалению, имеют значительное количество ресурсов, в частности техники и личного состава для активных боевых действий. Вооруженные Силы Украины держат оборону, однако враг продолжает пытаться выполнять боевые задачи своего военного командования.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что ситуация на фронте является очень сложной. Враг активизировался на южных отрезках. На Приднепровском направлении пытается выйти на Днепровские острова.

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Тактические продвижения противника

Сергей Братчук отметил, что на Роботинском направлении продолжается активная работа диверсионно-разведывательных групп России. Целью врага является найти слабые места ВСУ для того, чтобы планировать будущие наступательные действия.

По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" у россиян есть 2 основные цели.

Первое – они стремятся вернуть те позиции, которые были потеряны во время контрнаступления Сил обороны 2023 года.

Второе – россияне пытаются создавать южный фланг для наступления на Покровск, Курахово и Большую Новоселку.

Что происходит вблизи Покровска: карта

"Враг пробует выполнять цели, используя механизированную компоненту. Людей у него очень много", – заметил Братчук.

Штурмовые действия оккупантов

Представитель Украинской добровольческой армии отметил, что противник изучил боевой опыт украинских подразделений, которые мужественно обороняли плацдармы на левом берегу Днепра. Россияне во время штурмовых действий демонстрируют попытки создать собственные на правом, вблизи Крынков.

У врага есть такие планы, но тактических продвижений на этом направлении нет,

– сказал Сергей Братчук.

На Запорожском направлении противник, по его словам, начинает наносить удары по району Малой Токмачки. Применяет там удары КАБами.

Продолжается террор местного населения и давление на Силы обороны, чтобы уничтожить критическую или гражданскую инфраструктуры,

– подчеркнул Братчук.

Напомним, на Запорожском направлении активизировались боевые действия. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российские войска имели частичный успех, вклинившись в нашу оборону на одном из направлений, в частности у Левадного, однако ВСУ делают все для того, чтобы восстановить позиции.