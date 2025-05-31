Зеленский заявил об усилении активности России на нескольких направлениях фронта

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 мая, заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на фронте.

Сейчас ситуация на фронте остается непростой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента.

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Что рассказал Зеленский о ситуации на фронте

По его словам, на фронте на некоторых направлениях фиксируется увеличение российской активности. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.

Продолжаем и нашу Курскую операцию, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России – туда, откуда она и пришла,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

К слову, согласно обновленным данным DeepState, россияне оккупировали Елизаветовку на Покровском направлении. Туда оккупанты пытались продвинуться давно, а их недавние действия на этом отрезке помогли зайти в село и остаться.

Также россияне оккупировали территорию площадью 3 километра на границе Сумской области и движутся оттуда в поселок Александрия. Сейчас населенный пункт никому не принадлежит. К слову, по данным DeepState, на Сумщине уже оккупированы пять поселков.