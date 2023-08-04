Россияне кошмарят Украину полетами МиГ-31К: в Воздушных силах объяснили цель врага
В последние дни россияне активизировались, поднимая ракетоносители "Кинжалов" МиГ-31К. Во время их взлета по всей Украине раздается воздушная тревога. В Воздушных силах объяснили, почему этих полетов стало больше.
В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат попытался пролить свет на этот вопрос. Он объяснил, для чего россияне стали чаще поднимать МиГ-31К в воздух, передает 24 Канал.
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Враг продолжает держать в напряжении
Это первый момент, на который обратил внимание Юрий Игнатий. По его словам, цель этих вылетов – держать Украину в напряжении.
Все же понимают, воздушная тревога – нужно идти в укрытие. Вся Украина – "красная". Подразумевается, на карте. И таким образом противник деморализует население, в конце концов экономика на это реагирует некоторым образом,
– отметил он.
Кроме того, россияне таким образом осуществляют тренировку пилотов. Воздушное судно взлетает, набирает соответствующую высоту, с которой должны производить пуск. Пилоты производят имитационные пуски и возвращаются на базу.
Юрий Игнат отметил, что ранее оккупанты совершали такие полеты на полтора часа. МиГ-31К летали в воздухе, пока у них не закончится топливо.
Теперь эти полеты сократили до получаса. За это время российские пилоты совершают маневр, о котором рассказал Игнатий. И после этого садятся.
В то же время следует понимать, что далеко не все полеты на МиГ-31К – тренировочные. Во время последней массированной ракетной атаки россияне запустили сразу 4 "Кинжала".
Враг выпустил несколько десятков крылатых ракет
- Массированную ракетную атаку враг совершил 26 июля. В первой половине дня оккупанты выпустили "Калибры". Три крылатых ракеты удалось сбить.
- А уже около 17:00 враг выпустил 36 ракет Х-101/Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
- Также враг около 19:00 поднял в небо истребители МиГ-31К. Они выпустили сразу 4 "Кинжала" в направлении Хмельницкой области. Мониторинговые каналы пишут, что 2 аэробалистические ракеты удалось сбить.
- Что касается Х-101/Х-555, то Воздушным силам удалось сбить 33 эти крылатые ракеты, выпущены из Каспийского моря.