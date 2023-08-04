Россияне кошмарят Украину полетами МиГ-31К: в Воздушных силах объяснили цель врага

В последние дни россияне активизировались, поднимая ракетоносители "Кинжалов" МиГ-31К. Во время их взлета по всей Украине раздается воздушная тревога. В Воздушных силах объяснили, почему этих полетов стало больше.

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат попытался пролить свет на этот вопрос. Он объяснил, для чего россияне стали чаще поднимать МиГ-31К в воздух, передает 24 Канал.

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Враг продолжает держать в напряжении

Это первый момент, на который обратил внимание Юрий Игнатий. По его словам, цель этих вылетов – держать Украину в напряжении.

Все же понимают, воздушная тревога – нужно идти в укрытие. Вся Украина – "красная". Подразумевается, на карте. И таким образом противник деморализует население, в конце концов экономика на это реагирует некоторым образом,

– отметил он.

Кроме того, россияне таким образом осуществляют тренировку пилотов. Воздушное судно взлетает, набирает соответствующую высоту, с которой должны производить пуск. Пилоты производят имитационные пуски и возвращаются на базу.

Юрий Игнат отметил, что ранее оккупанты совершали такие полеты на полтора часа. МиГ-31К летали в воздухе, пока у них не закончится топливо.

Теперь эти полеты сократили до получаса. За это время российские пилоты совершают маневр, о котором рассказал Игнатий. И после этого садятся.

В то же время следует понимать, что далеко не все полеты на МиГ-31К – тренировочные. Во время последней массированной ракетной атаки россияне запустили сразу 4 "Кинжала".

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