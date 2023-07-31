Айфоны, чипы и даже двигатели: как россияне импортируют подсанкционные товары

Российские расследователи обнаружили, что, несмотря на введенные США и ЕС санкции, в Россию массово поступают запрещенные товары. Используют для обхода санкций лазейки, такие как иностранные компании. А в некоторых случаях они даже торгуют напрямую.

Предполагалось, что российская промышленность остается без критически важных технологий, но все оказалось, что это не так. В Россию поступают как чипы двойного назначения, так и турбореактивные двигатели для Airbus.

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Схема импорта товаров в Россию

Система, позволяющая обходить санкции проста. В третьей стране регистрируется компания, выкупающая нужный товар у продавца и ставящая его на реэкспорт в Россию. Владельцами таких компаний как россияне, так и иностранцы. Однако последний вариант более надежный, ведь некоторые поставщики проверяют компании.

Схема может быть такой: Китай заказывает у других стран товар, но указывает, что он нужен ей или условной Индии. Когда товар уже в китайском порту, компания говорит, что нашёлся другой покупатель или отказывается в пользу другой компании. Там же товар перегружают на другие корабли и реэкспортируют в Россию. В настоящее время российские порты перегружены китайскими кораблями.

Регистрируют компанию обычно в нейтральной стране с развитой торговлей: например Китай или Турция. Кроме того, страна зависит от нужного товара: для чипов чаще всего используют Китай. Также в импорте санкционных товаров используются ОАЭ и Казахстан, Киргизия, Армения и Узбекистан. После запретов, эти страны стали основными поставщиками товаров в Россию и полностью заменили США и ЕС.

Для оплаты чаще всего используют взаимозачет: россиянин платит за товар рублями компании в России, а уже через иностранные филиалы за рубежом оплачивает покупку. Комиссия за такую операцию составляет от 1,5 до 5%. А если поставщик из Китая, то вообще можно использовать обычный SWIFT-перевод. Крупные китайские банки не проводят такие операции, однако малые – совсем не против.

В общей сложности Россия импортировала чипов на 502 миллиона долларов, запчастей для самолетов на 171 миллион, айфонов на 389 миллионов и станков на несколько миллионов долларов.

Теперь России стало труднее импортировать запрещенные товары. Постоянно появляются новые санкции. А некоторые иностранные компании сами могут накладывать ограничения на поставки в определенную страну, если видят, что, например, импорт из Турции вырез в 2 раза. Таким образом, россиянам приходится искать другую страну, что увеличивает сумму самого товара.

Лазовки россиян в импорте