Эксперт по авиации Константин Криволап выразил 24 Каналу мнение, что самолеты F-16 помогут в решении этой проблемы. Тем временем Бельгия решила ускорить темпы предоставления F-16 Украине.
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Как россияне используют КАБ
Криволап рассказал, что 70 километров– это максимальная дальность, на которую россияне могут залетать. Чтобы забросить КАБ в тыл или ударить по украинским городам, что расположены далее, им нужно подлетать к точке впечатления на 70 километров в точку пуска.
Бывает 75 километров в некоторых случаях, когда высоко взлетают. Эти 70 километров обеспечиваются тем, что КАБ сбрасываются с высоты 10 тысяч метров. Это немаленькая высота,
– отметил эксперт по авиации.
Как ситуацию изменят самолеты F-16
По его словам, если самолеты F-16 будут контролировать этот регион, где примерно могут происходить пуски этих КАБ, то, конечно, очень сильно рисковать своими самолетами россияне не будут. Ни у кого нет сомнений, что с появлением F-16, если там будут нормальные радары и дальнобойные ракеты "воздух-воздух", то проблем с КАБ будет меньше.
"Ракеты "воздух-воздух" могут летать на расстояние 170 километров. Полностью, конечно, проблема не будет решена, потому что они будут пытаться где-то пропитаться, но она существенно уменьшится",– заметил Криволап.
Самолеты F-16 для Украины: последние новости
- Премьер Бельгии заявил, что Первые самолеты F-16 могут прибыть в Украину еще до начала лета. Евросоюз решил усилить помощь нашему государству на фоне ракетных обстрелов.
- Посол Дании ответил, когда Украина может получить самолет F-16. Он подчеркнул, что авиация будет летом 2024 года, как и было обещано.
- Украинские пилоты готовятся к полетам на F-16 на авиабазе во Франции Этих четырех лётчиков отобрал Генштаб ВСУ.