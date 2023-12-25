Сдаются в плен целыми группами, – Тарнавский об отказе оккупантов идти в пехотные штурмы

На Таврическом направлении россияне столкнулись с большими проблемами. Пехота оккупантов отказывается штурмовать позиции наших защитников.

В частности, это касается солдат подразделений 1 армейского корпуса страны-агрессора. Кроме того, захватчики начали группами сдаваться в плен украинским военным.

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Тарнавский рассказал о ситуации на Таврическом направлении

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что основные усилия в своем наступлении россияне сосредоточили на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Там, по словам генерала, враг проводит активные пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, а также сбрасывает свои управляемые авиабомбы.

"В общей сложности, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 16 авиаударов, провел 40 боевых столкновений и совершил 906 артобстрелов", – резюмировал Тарнавский.

Он также отметил, что уже есть информация о все большем количестве отказов оккупационных войск участвовать в штурмовых действиях. Генерал подчеркнул, что на Таврическом направлении в плен стали сдаваться целые группы российских военнослужащих.

Благодарю наших воинов, которые смелыми и решительными действиями заставляют врага это делать,

– сказал командующий.

Тарнавский отметил, что общие потери оккупантов за минувшие сутки на Таврическом направлении составили 402 человека. К тому же 8 захватчиков сдались в плен украинским военным.

Генерал также отметил, что за последние сутки наши защитники уничтожили 42 единицы военной техники врага.

Среди утраченной техники на Таврическом направлении россияне имели:

2 танка;

10 боевых бронированных машин;

5 артиллерийских систем;

2 реактивные системы залпового огня;

17 беспилотников;

2 единицы спецтехники.

Тарнавский также подчеркнул, что еще 37 единиц техники врага повреждены. Среди металлолома оккупантов была и "гордость российского оборонпрома" - танк Т-90М "Прорыв".

В заключение генерал заметил, что нашим военным также удалось уничтожить 5 вражеских складов боеприпасов оккупантов.

Штупун объяснил, почему оккупанты начали сдаваться в плен группами.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона назвал вероятные причины того, что россияне стали группами сдаваться в плен Украине. По словам полковника, это могло произойти из-за бесчеловечного отношения к оккупантам со стороны их командиров.

"Ибо за отказ идти в бессмысленные штурмы или за какие-то другие проступки офицеры их раздевают догола – это зимой – и сажают в таком виде в холодные ямы, бьют и угрожают расстрелами", – сказал Штупун.

В то же время представитель заявил, что пока открыто отказываются идти в смертельные штурмы небольшие группы российских военных. Несмотря на это, он подчеркнул, что все больше оккупантов саботируют или имитируют атаки на позиции украинских военных.