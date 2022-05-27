Россияне анонсировали переход на свой телефонный код в Запорожье и Херсонской области: как быть на связи

Российские оккупанты делают все, чтобы украинцы на оккупированных территориях не имели правдивой информации о ситуации в стране. Для этого они глушат связь с украинскими операторами.

Оккупанты уже продают в Украине свои sim-карты

27 мая российские пропагандистские СМИ заявили, что в Запорожскую и Херсонскую области "вошли" оккупационные мобильные операторы. Ссылаются рупоры Кремля на фейкового "советника главы" временно оккупированного Крыма, пишет 24 канал.

В Бердянске, Мелитополе и других оккупированных городах россияне глушат связь

Кафиры заявили, что в области теперь якобы будет российский мобильный код "+7". Более того, на захваченных территориях уже начали продавать российские sim-карты. Это делают для того чтобы отрезать жителей оккупированных территорий от реальности. Вражеские военные распространяют среди населения фейки о том, что Киев "захватили", Вооруженные Силы Украины будут их "бомбить" и так далее. Они делают все, чтобы люди не знали, что происходит в стране.

Как работают украинские операторы

В Госспецсвязи рассказали о ситуации с доступом в интернет на временно оккупированных территориях по состоянию на 18 часов 26 мая. Так, в Николаевской области настроили дополнительные точки к интернету для объектов критической инфраструктуры.

В Херсонской области возобновили услуги еще в 2 населенных пунктах. Теперь интернет доступен уже в 82% сел и городов, где есть сети оператора.

Советы, как оставаться на связи

Специалисты Госспецсвязи советуют подключить на свой телефон услугу автоматического сообщения о том, что вы появились на связи . Тогда все, кто пытался позвонить, когда вы были не в сети, получат сообщение, что у вас появилась связь и смогут вовремя перезвонить.

Читайте на "Цензор.НЕТ" В МИД отреагировали на решение Путина раздавать паспорта на Херсонщине и Запорожье

Как подключить услугу:

Киевстар – *100*12*2#;

Vodafone – *120*31#;

Lifecell – **62*5100#.

Также вы можете установить приложения , которые позволят вам общаться с соседями. Для них не нужен мобильный интернет и Wi-Fi. Достаточно только Bluetooth. Поэтому вы можете контактировать даже тогда, когда в вашем населенном пункте не будет покрытия. Однако здесь есть ряд "но":

вы можете общаться только на расстоянии 60 – 100 метров, в зависимости от радиуса действия вашего Bluetooth;

русские кафиры могут вас подслушать. К рации может приобщиться кто-либо, поэтому существует угроза, что одновременно с вами на связь намеренно или случайно выйдет враг. Поэтому рекомендуем шифроваться и договариваться с соседями о времени звонка.

Применения:

Bridgefy – скачать для Android , скачать для iOS (нажмите на вашу операционную систему и сможете установить приложение);

– скачать для Android , скачать для iOS (нажмите на вашу операционную систему и сможете установить приложение); Walkie Talkie – для Android , для iOS ;

– для Android , для iOS ; Two Way: Walkie Talkie – для Android , для iOS.

К теме смотрите видео о темпах продвижения россияне: