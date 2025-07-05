Российский FPV-дрон атаковал гражданское авто на Харьковщине: погиб 8-летний мальчик

Россияне продолжают терроризировать мирных жителей Харьковской области. В субботу, 5 июля, около 20:20 оккупанты атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль.

Это произошло в селе Одноробовка Золочевской общины Богодуховского района. Детали сообщает Харьковская областная прокуратура, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке

В результате вражеского удара погиб 8-летний мальчик, его 4-летнего брата с тяжелыми ранениями госпитализировали в больницу.

У матери детей диагностирована острая стрессовая реакция. Мужчина, что был за рулем, сейчас находится в состоянии средней тяжести в больнице.

К слову, под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений. Данные передадут в Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко определил работу в этом направлении как один из ключевых приоритетов органов прокуратуры.

Напомним, 28 июня российский дрон атаковал автобус гуманитарной миссии "Подснежник" в Днепропетровской области. Тот направлялся забирать семьи с детьми из населенных пунктов Синельниковского района, где объявлена принудительная эвакуация.