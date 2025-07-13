Российский дрон атаковал медиков в Сумской области во время эвакуации раненого
- На Сумщине российский дрон атаковал гражданских и медиков, которые эвакуировали раненого после атаки на мотоблок.
- В результате повторного удара пострадали двое медиков, которые находятся в больнице.
- Россия систематически атакует гражданские авто и медиков, нарушая международное гуманитарное право.
- 13 июля Воздушные силы ВСУ зафиксировали вражеский беспилотник на востоке Сумщины и привлекли средства для его сбивания.
На Сумщине вражеский дрон ударил по гражданским, которые ехали на мотоблоке. Когда на место прибыли медики для эвакуации раненого, враг ударил еще раз.
В результате этого пострадали 2 медика. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова.
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Что известно о вражеском ударе по медикам на Сумщине?
В Сумской области вражеский дрон атаковал команду медиков, которые эвакуировали раненого в Стецковском старостате.
Речь идет о пострадавшем мужчине, который выжил после удара российского FPV-дрона по мотоблоку. Его брат, 57-летний мужчина, который ехал с ним, погиб.
Медики срочно выехали на место атаки, чтобы эвакуировать раненого. Тогда россияне ударили дроном уже по бригаде экстренной медицинской помощи.
Пострадали двое медиков, они находятся в больнице.
Григоров отметил, что Россия систематически атакует гражданские авто в районе приграничья и нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары еще и по медикам, которые спасают жизни.
Напомним, ориентировочно в 13:57 13 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили о вражеском разведывательном беспилотнике на востоке Сумской области. Там сообщили, что привлекли соответствующие средства для сбивания воздушной цели противника. Уже в 14:08 появились первые сообщения о том, что в Сумах было громко.