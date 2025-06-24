Россияне атаковали дронами территорию одного из учебных центров Сухопутных войск

Россия продолжает наносить удары по Украине. Сегодня, 24 июня, враг атаковал "Шахедами" территорию одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ.

В результате один из военнослужащих получил ранения, его доставили в лечебное учреждение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.

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Что известно об атаке на учебный центр Сухопутных войск

В Сухопутных войсках говорят, что благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь в результате атаки.

В то же время применяются усиленные защитные меры для гарантирования безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак России. Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неуклонно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог.

Отметим, что Россия неустанно атакует Украину. Только ночью 24 июня оккупанты запустили 97 ударных БпЛА.

Украинские силы ПВО обезвредили 78 вражеских дронов. Стоит заметить, что 63 российские цели сбили огневыми средствами поражения, тогда как еще 15 – были локально потеряны или подавлены РЭБ.