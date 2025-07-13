На Харьковщине полицейское авто атаковал вражеский FPV-дрон: четверо правоохранителей пострадали

Вечером 13 июля враг атаковал полицейских FPV-дроном. Это произошло на территории Купянской городской территориальной громады.

Полицейские выполняли свои служебные обязанности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Харьковской области.

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Что известно об атаке на полицейских возле Купянска?

Вечером 13 июля на территории Купянской городской территориальной общины полицейские выполняли свои служебные обязанности, когда на них налетел вражеский FPV-дрон.

В результате атаки беспилотника пострадали 4 правоохранителя. Их госпитализировали.

Вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль полиции в районе одной из переправ. В результате взрыва ранения получили участковый офицер полиции, полицейский отдела реагирования патрульной полиции Купянского РВП и двое полицейских полка полиции особого назначения,

– сообщили в полиции.

Атаку классифицировали как военное преступление и открыли уголовное производство по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 10 июля на Купянщине россияне атаковали FPV-дроном автомобиль энергетиков. В результате атаки никто не пострадал. Энергетики находились в укрытии.