Поліцейські виконували свої службові обов'язки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Харківської області.

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Що відомо про атаку на поліцейських біля Куп'янська?

Ввечері 13 липня на території Куп’янської міської територіальної громади поліцейські виконували свої службові обов'язки, коли на них налетів ворожий FPV-дрон.

Внаслідок атаки безпілотника постраждали 4 правоохоронці. Їх госпіталізували.

Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль поліції в районі однієї з переправ. Внаслідок вибуху поранення отримали дільничний офіцер поліції, поліцейський відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП та двоє поліцейських полку поліції особливого призначення,

– повідомили в поліції.

Атаку класифікували як воєнний злочин та відкрили кримінальне провадження за відповідною статею Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 10 липня на Куп'янщині росіяни атакували FPV-дроном автомобіль енергетиків. Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Енергетики перебували в укритті.