Россияне коварно атаковали Харьков поздно вечером: жуткие фото и видео последствий

Поздним вечером 23 января российские военные нанесли ракетный удар по Харькову. Под удар неприятеля попала центральная часть города. Журналисты и стражи порядка показали фото последствий обстрела.

Как отмечают в полиции, 23 января около 22:00 российские военные третий раз за день обстреляли Киевский район Харькова. Также зафиксировали попадания в Холодногорском районе.

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Жуткие последствия обстрела Харькова

Правоохранители пишут, что предварительно враг атаковал ракетами типа С-300 из Белгородской области. В результате повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура, а также научное учреждение.

В полиции показали последствия атаки по Харькову: смотрите видео

По состоянию на 00:00 24 января за медицинской помощью обратились 9 мирных жителей. Среди пострадавших, отмечают правоохранители, – 4-летний ребенок.

Пострадал от атаки Киевский район Харькова: смотрите видео

Известно, что уже возбуждено уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

В полиции показали последствия ракетного удара по Харькову / Фото полиции

Это центральная часть и очень многие харьковчане всегда здесь находятся. Это ужасно, когда российский агрессор бьет по гражданским объектам, они ведь тоже понимают, что это центральная часть, что это гражданские объекты,

– прокомментировал Общественному мэр Харькова Игорь Терехов.

Общаясь с журналистами, руководитель областной прокуратуры Харьковщины Александр Фильчаков высказал предположение, что "таким образом россияне пытаются запугать гражданское население города Харькова". Чтобы жители уехали из города.

Россияне вечером атаковали Харьков ракетами / Фото Общественное

"Это стратегия ведения войны со стороны России. На наш взгляд, они и дальше будут применять такие ракетные удары", – отметил он.

Последствия ракетного удара по Харькову: смотрите видео

Как отметили в ГСЧС, эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей. Также обследовали постройки, расположенные рядом. Психологи ГСЧС оказывали поддержку местным жителям. На месте работу выполняли 40 человек и 6 единиц техники.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали 16 человек / Фото ГСЧС

В 08:28 глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате атаки госпитализировали 4 человека: 2 мужчин и 2 женщин. Их состояние среднее. Также он отметил, что повреждения получили частные дома, сооружения учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, а также автомобили.

В ОВА показали последствия ракетного удара / Фото с телеграма Синегубова

Россияне уничтожили подъезд многоквартирного дома