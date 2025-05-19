Россияне атаковали Харьков "Молнией"
Россия продолжает атаковать Харьков. Очередной удар произошел утром 19 мая беспилотником "Молния".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова.
Смотрите также Россия снова запускала "Шахеды": где летели вражеские дроны и каковы последствия атаки
Что известно об обстреле Харькова
Атака "Молнией" на Харьков была осуществлена примерно в 11:07.
Пострадал Киевский район города.
Предварительно, прошло без пострадавших и разрушений.
Враг продолжает терроризировать мирное население Харькова. Поэтому не игнорируйте сигналов тревоги!
– подчеркнул Олег Синегубов.
Справочно. БпЛА "Молния" может нести от 3 до 5 килограммов взрывчатки. Это паллиатив из картона, фанеры, пластика, пенопласта и 18-миллиметровых алюминиевых трубок, закрепленных скотчем, с самым дешевым китайским моторчиком. Беспилотники имеет систему автопилота с квадрокоптера и не имеет GPS-модуля, поэтому управляется оператором исключительно вручную.
Напомним, что ночью на Харьковщине, по сообщению Воздушных сил, работала ПВО. Всего в небе над Украиной удалось обезвредить 76 вражеских беспилотников.