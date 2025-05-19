Россияне атаковали Харьков "Молнией"

Россия продолжает атаковать Харьков. Очередной удар произошел утром 19 мая беспилотником "Молния".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова.

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Что известно об обстреле Харькова

Атака "Молнией" на Харьков была осуществлена примерно в 11:07.

Пострадал Киевский район города.

Предварительно, прошло без пострадавших и разрушений.

Враг продолжает терроризировать мирное население Харькова. Поэтому не игнорируйте сигналов тревоги!

– подчеркнул Олег Синегубов.

Справочно. БпЛА "Молния" может нести от 3 до 5 килограммов взрывчатки. Это паллиатив из картона, фанеры, пластика, пенопласта и 18-миллиметровых алюминиевых трубок, закрепленных скотчем, с самым дешевым китайским моторчиком. Беспилотники имеет систему автопилота с квадрокоптера и не имеет GPS-модуля, поэтому управляется оператором исключительно вручную.

Напомним, что ночью на Харьковщине, по сообщению Воздушных сил, работала ПВО. Всего в небе над Украиной удалось обезвредить 76 вражеских беспилотников.