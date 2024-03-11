Россияне атаковали Харьков "Шахедами": в городе прилет по объекту гражданской инфраструктуры

В ночь на 11 марта российские военные атаковали Харьков дронами-камикадзе. Городской голова подтвердил прилет по объекту гражданской инфраструктуры.

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. После полуночи стало известно о запуске дронов-камикадзе в направлении Харькова. А уже около половины второго поступила информация о том, что в областном центре произошел прилет.

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Что известно об атаке Харькова

Первыми деталями поделился городской голова Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что в районе плотной жилой застройки зафиксировали прилет. Он произошел по объекту гражданской инфраструктуры.

Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом. На месте работают все соответствующие службы,

– отметил Терехов.

Предшествовали этому несколько сообщений от Воздушных сил, в которых предупреждали об угрозе атаки "Шахедами".

В 00:38 написали, что Харьковщина, Полтавщина и Сумщина под угрозой атаки ударными БПЛА. И что их зафиксировали в Богодуховском районе Харьковщины. Что движутся они на юг.

00:44 Воздушные силы добавили, что БПЛА летят в направлении Харькова.

01:01 также в Воздушных силах отметили, что БПЛА уже над Харьковом. Жителей призвали не покидать укрытий.

Отбой воздушной тревоги, связанной с угрозой атаки "Шахедами", объявили в 01:33.

В ночь на 10 марта россияне запустили почти 40 "Шахедов"

Обратим внимание на то, что в последние дни россияне едва ли не шоденно запускают дроны-камикадзе. Так, в ночь на 10 марта враг атаковал наше государство 39 "Шахедами". Также оккупанты запустили 4 зенитные управляемые ракеты С-300 по Харьковской и Донецкой области.

По результатам боевой работы удалось уничтожить 35 "Шахедов". Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, их удалось сбить в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

В Воздушных силах отметили, что большинство целей удалось уничтожить силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. К отражению воздушного нападения также привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, а также средства РЭБ.