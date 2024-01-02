Россияне атаковали Харьков: мэр говорит о прилете у жилого дома

Поздним вечером 2 января российские военные атаковали Харьков. Известно, что в городе раздалось сразу несколько взрывов. Находитесь в укрытиях, пока не будет отбоя.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 22:32. Практически сразу же стало известно о том, что на областной центр улетают ракеты. Вскоре городской голова подтвердил, что в городе слышны взрывы.

Читайте также Враг изменил подходы к атаке: в чем особенность нового массированного обстрела Украины

Харьков под атакой врага

"В Харькове слышны взрывы", – написал городской голова Игорь Терехов в 22:34.

В эту же минуту глава Харьковской ОВА Олег Синегубов писал, что оккупанты наносят удары по областному центру. Следовательно, он призвал людей не покидать укрытий.

Как отмечают корреспонденты Суспильного, в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва.

В 22:38 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, известный в телеграме как "Генерал Марсель", отметил, что на эту минуту отсутствуют ракеты в воздушном пространстве над Харьковщиной. По его словам, оккупанты нанесли ракетные удары из Белгорода. По предварительной информации, использовали ракеты С-300, летящие по баллистической траектории.

По состоянию на 22.46 воздушную тревогу объявили не только на Харьковщине, но и Полтавщине и Днепропетровщине. Призываем не игнорировать сирены и находиться в безопасных местах, пока не сообщат об отбое воздушной тревоги.

В 23.04 Игорь Терехов поделился дополнительной информацией. Он отметил, что зафиксировали прилет вблизи жилого дома. В результате выбиты стекла. Что касается пострадавших, то информация уточняется.

Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей.

– подчеркнул Терехов.

​​Олег Синегубов в 23:07 отметил, что повреждена гражданская инфраструктура. Службы занимаются обследованием.

В 23:30 Олег Синегубов отметил, что повреждено образовательное учреждение. По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет. Он добавил, что сведения обновляются.

Белгород посетил "Хлопок"

Обратим внимание, что вечером 2 января четвертый день за сутки в Белгороде объявили воздушную тревогу. Связана она с ракетной опасностью. Вскоре в российском городе раздалась целая серия громких взрывов. В небе ярко мерцало, а местные жители жаловались на то, что очень громко.

Мэр сразу же начал призывать жителей находиться в укрытиях и не подходить к окнам, если остаются дома. По его словам, над городом и районом якобы работала ПВО.

Позже власти Белгорода кичились, что они якобы "сбили" 9 воздушных целей на подлете к городу. Губернатор уверял, что обошлось без жертв.

В городе есть повреждения в частном секторе – в 3 домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется,

– написал губернатор города.

В сеть даже выложили видео, на котором можно увидеть, как в один из жилищ влетела сквозь потолок ракета и не разорвалась.