Россияне атаковали Хмельницкий "Шахедами": мэр поблагодарил ПВО за результативную работу

Российские военные в ночь на 23 декабря атаковали ряд областей Украины дронами-камикадзе. Мэр Хмельницкого поблагодарил ПВО за результативную работу.

Вечером 22 декабря россияне запустили несколько групп "Шахедов" с Юга. Позже стало известно, что дроны-камикадзе летят также и из Курской области. И только в половине первого ночи 23 декабря угроза атаки ударными БПЛА миновала. В то же время городской голова Хмельницкого Александр Симчишин поблагодарил силы ПВО за работу.

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Дроны кружили над Хмельницкой областью

Отбой воздушной тревоги. Спасибо силам ПВО ВСУ за результативную работу! Держим строй!,

– написал он в 00:27.

Объявляли воздушную тревогу в Хмельницкой области в 23:24. Тогда российские дроны-камикадзе долетели до региона. И чтобы минимизировать риски для местного населения, жителей призывали находиться в укрытиях.

"Внимание. Вражеские ударные БПЛА уже на Хмельнитчине! Находитесь в укрытиях!" – Написал в 23:51 Сергей Тюрин, первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА.

А вот отбой объявили уже в 00:27 23 декабря. На протяжении почти часа наши защитники неба сбивали боражирующие боеприпасы врага, которые угрожали жизни и здоровью жителей Хмельницкой области.

Россияне вечером атаковали Одесчину

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях вечерней атаки дронами-камикадзе по региону. Он отметил, что в Одесском районе во время боевой работы сил противовоздушной обороны по сбитию "Шахедов" взрывной волной повреждено остекление одного из учебных заведений. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Силах обороны юга Украины отметили, что враг в очередной раз атаковал Одесщину "Шахедами". И что удалось все 7 баражирующих боеприпасов сбить силами противовоздушной обороны.