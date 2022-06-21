Россияне атаковали инфраструктуру харьковского метро: ранен человек

Российские оккупанты 20 июня атаковали Харьков баллистическими ракетами. Одна из них попала по объекту Харьковского метрополитена.

Детали удара по Харькову

Вражеский снаряд попал в место, где находились поезда метро. Об этом рассказал начальник главного управления полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

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Был нанесен удар по инфраструктуре харьковского метрополитена. В результате чего было повреждено по меньшей мере 3 поезда. В результате удара по инфраструктуре метрополитена есть раненый. Это средняя степень тяжести. Будем надеяться, что угрозы жизни не будет,

– отметил Тимошко.

Он считает, что такие удары – крик отчаяния врага. Россияне надеются, что харьковчане начнут паниковать и массово уезжать из города.

Отметим, что в результате обстрела метро утром 21 июня в Харькове остановили движение на нескольких станциях Салтовской линии.

Добавим, что 20 июня своими обстрелами россияне разрушили в Харькове жилищно-коммунальный колледж университета городского хозяйства имени Бекетова. К счастью, пострадавших или жертв в результате этого удара не было.

В обед 21 июня очевидцы сообщили, что в Харькове снова раздаются обстрелы . Оккупационное войско накрыло артиллерийским огнем промышленную зону на востоке города. Там возник пожар. В некоторых районах случились перебои со светом, водой и связью.

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Последние новости об обстрелах города

Харьковский адвокат Олег Головков сообщил, что россияне обстреливают область снарядами с флешетами. Правозащитник опубликовал фотодоказательство и отметил, что использование такого оружия в густонаселенных регионах является нарушением международного права.

19 июня оккупанты обстреляли Изюмский район. Российский снаряд прилетел в водоем и взорвался. В то время там купались дети 13 и 14 лет. Двое несовершеннолетних получили осколочные ранения. В каком они состоянии – неизвестно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне собирают силы для повторного наступления в Харьков. Во время своего выступления на Global Policy Forum украинский лидер подчеркнул, что раньше наши военные деоккупировали область, однако агрессор не сдается, а снова строит кровавые планы.

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