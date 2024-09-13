Россияне атаковали Ивано-Франковскую область "Шахедами": поврежден промышленный объект

Ночью 13 сентября оккупанты в очередной раз атаковали территории Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом врага оказалась Ивано-Франковская область, где сейчас работают над ликвидацией последствий.

Вражеская атака продолжается до сих пор. Силы ПВО сбили почти все дроны, однако в воздушном пространстве остается 1 дрон-камикадзе типа "Шахед".

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Враг атаковал Ивано-Франковскую область

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали область. В регионе работала ПВО, и сейчас все соответствующие службы ликвидируют последствия воздушной атаки.

О жертвах, пострадавших или разрушениях пока не сообщалось.

Еще раз призываю всех реагировать на сигналы воздушной тревоги, заботиться о себе и своих родных. Спасибо нашим защитникам неба за оборону воздушного пространства края и всем, кто стоит на защите Украины,

– добавила Онищук.

В Минэнерго добавили, что в Ивано-Франковской области в результате атаки БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры. Во время тушения пожара выключалась воздушная линия и обесточивались бытовые потребители.

Сейчас питание уже восстановлено.

В Минэнерго добавили, что за минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.