Ворожа атака триває й досі. Сили ППО збили майже усі дрони, однак у повітряному просторі залишається 1 дрон-камікадзе типу "Шахед".

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Ворог атакував Івано-Франківщину

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що цієї ночі окупанти вкотре атакували область. В регіоні працювала ППО, й наразі всі відповідні служби ліквідовують наслідки повітряної атаки.

Про жертв, постраждалих чи руйнування наразі не повідомлялося.

Вкотре закликаю усіх реагувати на сигнали повітряної тривоги, дбати про себе та своїх рідних. Дякуємо нашим захисникам неба за оборону повітряного простору краю та всім, хто стоїть на захисті України,

– додала Онищук.

У Міненерго додали, що в Івано-Франківській області внаслідок атаки БпЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія й знеструмлювались побутові споживачі.

Наразі живлення вже відновлено.

У Міненерго додали, що за минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях.