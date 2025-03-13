Россияне атаковали энергообъекты железной дороги на Днепропетровщине: несколько поездов меняют движение

Российская армия утром атаковала энергетические объекты железной дороги в Днепропетровской области. Из-за этого будут изменения в движении нескольких поездов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Укрзализныци.

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Несколько поездов меняют движение

Утром 13 марта российские войска в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В частности, враг совершил атаку на энергетические объекты железной дороги региона. Из-за этого будут определенные изменения в движении нескольких поездов.

Из-за утренних вражеских атак на энергообъекты железной дороги на Днепропетровщине будут наблюдаться изменения в движении нескольких поездов,

– говорится в сообщении компании.

Изменения в движении поездов:

Поезд №86 Львов – Запорожье отправился из Днепра с задержкой,

Поезд №72 Львов – Павлоград будет следовать измененным маршрутом через станцию Синельниково-2 вместо станции Самар-Днепровский.

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Отметим, что вражеские силы массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками.

В Днепре поврежден инфраструктурный объект. Известно, что произошел пожар. Осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Известно, что инфраструктура изуродована и в Самаровском районе. Там также есть возгорания.

Кроме этого, как сообщали в ОВА, уничтожена машина, еще несколько – повреждены. Изуродован и многоквартирный дом, админздание, хозяйственные постройки.