Наши защитники на Юге сбили 3 российские ракеты и 2 ударных дрона

Российские военные продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе и ракетами. Так, на Юге за 27 октября удалось сбить сразу пять воздушных целей врага.

Детальнее об успешной работе наших военных рассказали в Силах обороны Украины. Узнайте, где защитникам удалось сбить дроны и ракеты.

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Сбили 5 воздушных целей

Итак, на Юге Украины удалось уничтожить 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 2 ударных дрона-камикадзе "Ланцет". Если точнее, то:

управляемые авиационные ракеты уничтожили в Николаевской области;

дроны-камикадзе сбили в Херсонской области.

Оккупанты атаковали Херсонщину вечером

Около 18:40 стало известно, что российские военные атаковали Херсонщину. По словам начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, в Херсоне раздался мощный взрыв.

Армия России продолжает атаковать Херсон! В настоящее время под массированным обстрелом, в частности, центральная часть города,

– вскоре добавил он.

Мрочко призвал людей перейти в более безопасные места, быть как можно дальше от окон, а также беречь себя и своих близких.

Обратим внимание, что российские военные также атаковали Украину дронами-камикадзе в ночь на 27 октября. Также враг запускал баллистическую ракету.

Что известно о ночной атаке

Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 27 октября российские военные запустили шесть ударных дронов "Шахед" из района Приморско-Ахтарска. Их оккупанты направили в направлении южных регионов Украины.

Кроме того, враг запустил в направлении Харьковской области одну баллистическую ракету "Искандер-М". Ею оккупанты били из Воронежской области.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены пять "Shahed-136/131" в пределах Херсонской и Николаевской областей,

– говорят в Воздушных силах ВСУ.

Отмечаем, что российские военные продолжают терроризировать Украину ракетами, КАБами и дронами-камикадзе. Поэтому когда раздается сигнал воздушной тревоги – направляйтесь в укрытия. Не покидайте их, пока не будет отбоя. Это может спасти вам жизнь.