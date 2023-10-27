Наши защитники на Юге сбили 3 российские ракеты и 2 ударных дрона
Источник:Силы обороны Юга Украины
Российские военные продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе и ракетами. Так, на Юге за 27 октября удалось сбить сразу пять воздушных целей врага.
Детальнее об успешной работе наших военных рассказали в Силах обороны Украины. Узнайте, где защитникам удалось сбить дроны и ракеты.
Читайте также Цель может быть разной, – Игнат о том, почему Россия стала запускать меньше "Шахедов"
Сбили 5 воздушных целей
Итак, на Юге Украины удалось уничтожить 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 2 ударных дрона-камикадзе "Ланцет". Если точнее, то:
- управляемые авиационные ракеты уничтожили в Николаевской области;
- дроны-камикадзе сбили в Херсонской области.
Оккупанты атаковали Херсонщину вечером
Около 18:40 стало известно, что российские военные атаковали Херсонщину. По словам начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, в Херсоне раздался мощный взрыв.
Армия России продолжает атаковать Херсон! В настоящее время под массированным обстрелом, в частности, центральная часть города,
– вскоре добавил он.
Мрочко призвал людей перейти в более безопасные места, быть как можно дальше от окон, а также беречь себя и своих близких.
Обратим внимание, что российские военные также атаковали Украину дронами-камикадзе в ночь на 27 октября. Также враг запускал баллистическую ракету.
Что известно о ночной атаке
Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 27 октября российские военные запустили шесть ударных дронов "Шахед" из района Приморско-Ахтарска. Их оккупанты направили в направлении южных регионов Украины.
Кроме того, враг запустил в направлении Харьковской области одну баллистическую ракету "Искандер-М". Ею оккупанты били из Воронежской области.
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены пять "Shahed-136/131" в пределах Херсонской и Николаевской областей,
– говорят в Воздушных силах ВСУ.
Отмечаем, что российские военные продолжают терроризировать Украину ракетами, КАБами и дронами-камикадзе. Поэтому когда раздается сигнал воздушной тревоги – направляйтесь в укрытия. Не покидайте их, пока не будет отбоя. Это может спасти вам жизнь.