Россияне атаковали Киев "Искандером", а Харьков из С-300: сколько целей удалось сбить

Российские войска в ночь на 31 мая атаковали Украину ракетами и "Шахедами". На столицу враг запустил крылатую ракету "Искандер".

Кроме того, враг атаковал Харьков 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400. Об этом сообщило командование Воздушных сил по состоянию на утро.

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Сколько целей уничтожено

Уточняют, что 4 "Шахеды" сбили в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей.

В ночь на 31 мая россияне атаковали:

Харьков 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области России;

Киев – крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области России,

4 ударными БПЛА типа "Шахед-131/136" из района Ейска – Россия.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп уничтожено четыре "Шахеды" в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатую ракету "Искандер-К" на Киевщине", – говорится в сообщении.



Сколько целей удалось сбить этой ночью / Инфографика Воздушных сил

Последствия атаки

В Харькове по состоянию на утро 31 мая разрушена пятиэтажка в Новобаварском районе города. На месте атаки ведутся поисковые работы. От взрывов пострадали другие жилые дома, надворные застройки, транспорт, частные предприятия и объекты торговли по разным адресам. Было пять пожаров.

Враг применил тактику двойного удара, когда на месте работали медики, спасатели и правоохранители. Погибли четыре человека, еще 25 получили ранения и травмы. Известно, что среди раненых дети, медик скорой помощи и полицейская. Под завалами еще могут находиться до 5 человек.