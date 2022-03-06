Россияне атаковали Краматорск: жуткие кадры от местных жителей
Оккупанты открыли огонь по гражданской инфраструктуре в Краматорске, что на Донетчине. Враг обстрелял жилые многоэтажки.
Враг атаковал украинский город 6 марта. К сожалению, многие местные жители в результате обстрела получили травмы, по меньшей мере 2 человека погибли, пишет 24 канал.
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Россияне обстреливали Краматорск
Как пояснил Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА, точное количество жертв и раненых будет устанавливаться правоохранителями. Пока специалисты еще не пришли к окончательному выводу о том, какое именно оружие применили россияне. По предварительной информации, речь идет о крылатой ракете.
На видео из Краматорска, которое получило в свое распоряжение 24 канал, видны жуткие последствия разрушений после вражеского обстрела. Российские захватчики попали в ряд домов.
Последствия обстрела россиянами Краматорска: смотрите видео 24 канала
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