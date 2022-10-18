Россияне атаковали Николаевщину, удалось сбить 5 иранських дронов: исчез свет

Враг продолжает атаковать Юг дронами-камикадзе. В ночь на 18 октября нашим защитникам удалось сбить там 5 иранских беспилотников.

Все беспилотники типа Shahed-136 удалось уничтожить на Николаевщине. В то же время, по информации Общественного, в областном центре и некоторых районах исчезло электроснабжение.

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Обезвредили 5 вражеских дронов

Как уточнили в воздушном командовании "Юг", 4 дрона удалось сбить силам и средствам противовоздушной обороны. Еще 1 приземлили воины Сил территориальной обороны.

В Николаевской области слышали взрывы

Сирены в который раз зазвучали в Николаевской области вечером 17 октября. Воздушная тревога продолжалась с 22:13 до 00:32. Около 1:40 в городе слышали взрывы, сразу после этого объявили повторную тревогу – угроза прошла о 2:30.

Местные власти обещают подробнее рассказать, что случилось уже утром. "Все службы работают", – подчеркнул мэр Александр Сенкевич. "Чиним", – лаконично написал Виталий Ким, глава ОВА. "А в другом месте ломаем", – заинтриговал он. Так что, похоже, оккупанты получают достойный ответ за ночные атаки.

Враг активно использует беспилотники

17 октября около 21:00 россияне пытались атаковать иранскими дронами центральные области Украины. Наши защитники сбили таких 8. Утром в Киеве зафиксировали попадание, в частности, в жилой дом. Среди погибших – мужчина и его жена, которая была на шестом месяце беременности.



Как распознать дрон-камикадзе и что делать / Инфографика 24 канала