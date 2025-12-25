Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Волынской области
- Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Волынской области во время воздушной тревоги.
- Воздушная тревога длилась с 19:49 до 22:52, пострадавших нет.
Во время воздушной тревоги враг атаковал объект критической инфраструктуры в Волынской области. Пострадавших нет.
Вражеские БпЛА летели вблизи Ковеля, именно в том районе ранее раздавались взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Волынскую ОВА.
Что известно о последствиях атаки в Волынской области?
В Волынской области воздушную тревогу объявили в 19:49. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении БПЛА вблизи Ковеля. В 22:52 наконец прозвучал отбой.
В ОВА отметили, что во время атаки был поражен объект критической инфраструктуры в области. К счастью, никто не пострадал. Пока не сообщается о конкретных последствиях.
Россия терроризировала ряд областей на Рождество
Вечером 25 декабря возле Ковеля на Волыни прогремели взрывы, когда в области фиксировали вражеский дрон. Тревогу объявили в 20:15, а взрывы прогремели в 20:49. Через 3 минуты после взрывов прозвучал отбой тревоги.
Под атакой дронов был Чернигов. Враг нанес удар по жилой застройке и инфраструктуре. Пожар уже ликвидировали, но продолжаются аварийно-восстановительные работы.
По предварительной информации, погибла 80-летняя женщина. Также известно о по меньшей мере 10 пострадавших, среди которых трое детей.
Взрывы также раздавались на Киевщине, причем дважды за день. В области фиксировали движение вражеских беспилотников, по ним работали силы ПВО.
Реактивный "Шахед" был замечен над водохранилищем, курс держал на Киев/Вышгород, но через 6 минут он был локально потерян.
Повторно область была атакована вечером 25 декабря. Так же работала ПВО по дронам, о возможных последствиях власти ничего не сообщали.