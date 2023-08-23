Россияне атаковали Одесщину: 9 дронов удалось уничтожить, но есть попадание

Враг ударил по Одесской области, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура. Запустили захватчики дроны типа "Шахед".

В ночь на 23 августа в Одесской области было беспокойно из-за российских беспилотников. Как пишут в Вооруженных Силах, удалось сбить 9 единиц Shahed-136/131, однако были, к сожалению, попадания.

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Оккупанты целились по Подунавью

Собственно, этим обстрелом оккупанты в очередной раз показали, что воюют против мирного населения нашего государства, ведь запустили дроны в направлении гражданской инфраструктуры.

Враг совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру. Ударными беспилотниками с восточного побережья Азовского моря россияне ударили по Одесской области. Силами противовоздушной обороны уничтожено 9 дронов типа Shahed-136/131. Но, к сожалению, есть попадания,

– говорится в сообщении Сил обороны Юга.

Кроме того, там отмечено, что Россия попала в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в районе Подунавья.

"В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные продолжают работу", – написали в пресс-службе ВСУ.

Что происходит на Одесщине после атаки / Фото Сил обороны Юга

Обратите внимание! Воздушная тревога ночью в Одесской области была объявлена около 01:30. Продолжилась она почти три часа. Воздушные силы сообщали о запусках "Шахедов".

Также впоследствии местные слышали взрывы, в частности, в районе города Измаила на Одесщине. Этот населенный пункт расположен на реке Дуная и имеет порт.

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