Россияне атаковали Одесщину "Шахидами": силы ПВО сообщают об ущербе

Российские военные атаковали Одесщину дронами-камикадзе "Шахид" ночью. По имеющимся данным, нашим силам ПВО удалось сбить воздушные цели врага.

Жителей призывают быть осторожными и не оставлять укрытий до отбоя. Возможна вторая атака дронами-камикадзе, ведь враг чрезвычайно коварен.

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Возможна новая волна атаки дронами

Об этом заявил начальник Одесского РВА Юрий Крук. По его словам, российские захватчики нанесли удары по Одессе и Одесскому району дронами-камикадзе. Он добавил, что нашим подразделениям ПВО удалось сбить воздушные цели. Но он не уточнил их количество.

Еще раз подчеркиваем, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять на общее обозрение. Поэтому воздержитесь от комментариев относительно определенных моментов, которые появляются в социальных сетях. Продолжается боевая работа и возможна вторая волна,

– отметил он.

Крук попросил жителей Одесщины не пренебрегать воздушной тревогой. Он призвал их не покидать укрытий до тех пор, пока не будет отбоя.

Атаковали Одесщину после полуночи

Заметим, что российские военные в очередной раз нанесли коварный удар по мирному населению. Корреспондентка 24 Канала в 01:13 4 апреля сообщила, что в Одессе раздался мощный взрыв. В тот момент в регионе не было воздушной тревоги.

В тот момент в регионе не было воздушной тревоги. Впоследствии раздалось еще несколько взрывов. В мониторинговом канале Monitor отметили, что в Одесской области работает ПВО. Также стало известно, что для атаки оккупанты использовали дроны-камикадзе "Шахид".

Также стало известно, что для атаки оккупанты использовали дроны-камикадзе "Шахид". Только в 01:23 в области объявили воздушную тревогу. Жителей призвали не покидать укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

Жителей призвали не покидать укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Впоследствии местные журналисты сообщили, что в одном из районов Одессы вспыхнул пожар. Пламя разгорелось после взрывов в городе.

Мы ведь напоминаем, что ни в коем случае нельзя фотографировать или снимать на видео работу ПВО. Помните, что материалы такого рода, выложенные вами в сеть, могут навредить нашему государству. В частности, рассекретить позиции ПВО.