2 июля, 00:54
Россияне атаковали Одесскую область: повреждена инфраструктура
Основні тези
- Россия атаковала Измаильский район Одесской области, повредив портовую и туристическую инфраструктуру.
- Воздушную тревогу объявили в 22:40, часть беспилотников сбили, пострадавших нет.
Россия продолжает атаковать Украину и терроризировать мирное население. В ночь на 2 июля враг в очередной раз применил ударные беспилотники.
На этот раз под ударом оказался Измаильский район Одесской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию.