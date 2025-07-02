Россияне атаковали Одесскую область: повреждена инфраструктура

Россия продолжает атаковать Украину и терроризировать мирное население. В ночь на 2 июля враг в очередной раз применил ударные беспилотники.

На этот раз под ударом оказался Измаильский район Одесской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию.