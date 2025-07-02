Укр Рус
24 Канал Главные новости Россияне атаковали Одесскую область: повреждена инфраструктура
2 июля, 00:54
1

Россияне атаковали Одесскую область: повреждена инфраструктура

Надежда Батюк
Основні тези
  • Россия атаковала Измаильский район Одесской области, повредив портовую и туристическую инфраструктуру.
  • Воздушную тревогу объявили в 22:40, часть беспилотников сбили, пострадавших нет.

Россия продолжает атаковать Украину и терроризировать мирное население. В ночь на 2 июля враг в очередной раз применил ударные беспилотники.

На этот раз под ударом оказался Измаильский район Одесской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию.

 