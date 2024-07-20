Россияне атаковали Полтавщину: есть попадания, повреждена гражданская инфраструктура

Полтавская область снова попала под удар врага. В областной военной администрации рассказали о последствиях атаки в ночь на 20 июля. К сожалению, есть попадания.

Об этом заявил Филипп Пронин, председатель Полтавской ОВА. Соответствующее сообщение появилось в его телеграмм-канале в ночь на 20 июля, в 1:56.

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"Враг снова атаковал нашу область. Есть попадания в Полтавском районе. Информация о пострадавших уточняется. В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. По предварительной информации, без пострадавших. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Обязательно в это время находитесь в укрытиях. Берегите себя и близких", – говорится в сообщении.