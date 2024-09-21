Россияне атаковали различными ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО
Источник:Воздушные силы ВСУ
В ночь на 21 сентября российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Воздушные силы обнаружили 25 средств воздушного нападения противника.
Во время ночной атаки сбито 5 управляемых авиационных ракет и 11 ударных БпЛА. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
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Сколько воздушных целей сбило ПВО
Ночью россияне ударили по Днепропетровской области четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской области и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.
Также враг выпустил 16 ударных БПЛА типа "Шахед" из российских Приморско-Ахтарска и Курска.Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. Еще пять беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны. ПВО работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Сколько ракет и "Шахедов" сбили сегодня / Инфографика Воздушных сил