Россияне атаковали Ровно "Шахедами": повреждения получили два жилых дома

Два жилых дом получил повреждения в результате воздушной атаки врага на Ривненщину. Это произошло в областном центре

Об этом начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил в своих соцсетях.

Что известно об атаке шахедами на Ровенскую область?

В Ровно загорелась кровля здания, площадью 100 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Пока воздушная тревога в области закончилась.

Коваль сообщил, что еще одно здание в Ровенской области пострадало в результате воздушной атаки. У многоквартирного дома в Дубне выбило окна. Кроме того, по предварительной информации, пострадали 3 авто и гражданская инфраструктура.

Также стало известно о 5 раненых, 4 из которых находятся в больнице.

