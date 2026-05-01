Россияне атаковали Ровно "Шахедами": повреждения получили два жилых дома
- В результате атаки пострадали 5 человек, 4 из них в больнице, 3 авто и гражданская инфраструктура.
Два жилых дом получил повреждения в результате воздушной атаки врага на Ривненщину. Это произошло в областном центре
Об этом начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил в своих соцсетях.
Что известно об атаке шахедами на Ровенскую область?
В Ровно загорелась кровля здания, площадью 100 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без жертв.
Пока воздушная тревога в области закончилась.
Коваль сообщил, что еще одно здание в Ровенской области пострадало в результате воздушной атаки. У многоквартирного дома в Дубне выбило окна. Кроме того, по предварительной информации, пострадали 3 авто и гражданская инфраструктура.
Также стало известно о 5 раненых, 4 из которых находятся в больнице.
