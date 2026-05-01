24 Канал Новости Украины Россияне атаковали Ровно "Шахедами": повреждения получили два жилых дома
1 мая, 16:59
Обновлено - 18:09, 1 мая

Россияне атаковали Ровно "Шахедами": повреждения получили два жилых дома

Даниил Жоров
Основные тезисы
  • Россияне атаковали Ровно "Шахедами", повреждения получили 2 жилых дома.
  • В результате атаки пострадали 5 человек, 4 из них в больнице, 3 авто и гражданская инфраструктура.

Два жилых дом получил повреждения в результате воздушной атаки врага на Ривненщину. Это произошло в областном центре

Об этом начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил в своих соцсетях

Смотрите также В Винницкой области в результате падения БПЛА разрушен дом: есть пострадавшая 

Что известно об атаке шахедами на Ровенскую область? 

В Ровно загорелась кровля здания, площадью 100 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без жертв. 

Пока воздушная тревога в области закончилась. 

Коваль сообщил, что еще одно здание в Ровенской области пострадало в результате воздушной атаки. У многоквартирного дома в Дубне выбило окна. Кроме того, по предварительной информации, пострадали 3 авто и гражданская инфраструктура. 

Также стало известно о 5 раненых, 4 из которых находятся в больнице. 

