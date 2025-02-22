Россияне атаковали "Шахедами" Днепропетровскую область: ПВО сбила 5 дронов

В ночь на 22 февраля Россия массированно атаковала Украину "Шахедами". Оккупанты запустили ударные дроны, в частности, по Днепропетровщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Атака на Днепропетровщину 22 февраля

Ночью оккупанты направили на Днепропетровскую область беспилотники. Защитники неба сбили 5 российских дронов.

В результате вражеской атаки в Каменском районе произошел пожар, который спасатели потушили. Повреждено предприятие. Люди целы,

– отметил Сергей Лысак.

Кроме того, накануне вечером оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Пострадал 54-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

В результате российского обстрела изуродованы предприятия, 5 многоэтажек, авто, газопроводы и линии электропередач.

Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото из телеграма Лысака