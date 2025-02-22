Які наслідки ворожої атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Вночі окупанти спрямували на Дніпропетровську область безпілотники. Оборонці неба збили 5 російських дронів.
Також Сергій Лисак розповів, що внаслідок ворожої атаки у Кам'янському районі сталася пожежа, яку рятувальники загасили.
Пошкоджене підприємство. Люди цілі.
– написав голова ОВА.
Окрім того, напередодні ввечері окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Постраждав 54-річний чоловік. Він буде лікуватися амбулаторно.
Внаслідок російського обстрілу понівечені підприємства, 5 багатоповерхівок, авто, газогони й лінії електропередач.
Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину / Фото з телеграму Лисака