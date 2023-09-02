Россияне попали в тракторную бригаду в Херсонской области: есть погибший

Так называемая "вторая армия мира" продолжает терроризировать мирное население Украины. Вечером 1 сентября оккупанты обстреляли Херсонщину. В результате погиб один человек.

По имеющейся информации, жертвой стал тракторист. В Офисе генпрокурора отмечают, что началось производство.

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Ударили по тракторной бригаде

Данные следствия свидетельствуют о том, что около 19:00 1 сентября оккупанты открыли огонь, предварительно, из артиллерии. Они обстреляли поселок в Белозерской общине Херсонской области.

Под обстрел врага попала тракторная бригада, находившаяся на территории агропредприятия. К сожалению, водитель трактора получил травмы, несовместимые с жизнью. Тяжело травмирован его коллега. Его доставили в больницу.

Известно, что повреждения получили также автотранспорт и спецтехника. Правоохранители занимались проведением фиксации очередного преступления, совершенного Россией против Украины.

Последствия атаки Херсона россиянами / фото Офис генпрокурора

Олешковская окружная прокуратура начала досудебное расследование. Оно касается нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Россия продолжает убивать мирное население

Напомним, что в ночь на 30 августа Россия нанесла массированный ракетный и дроновый удар. Часть воздушных целей летела на Киев. К сожалению, в результате падения обломков на предприятии погибли двое мужчин.

В результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Еще три – получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое раненых – госпитализированы,

– заявили в КГВА.

По имеющимся данным, они были охранниками на предприятии. Одному из мужчин было 26 лет, а другому – 36.

Обратим внимание, что глава КГВА до этого отмечал, что погибли мужчины в Шевченковском районе Киева. Он также рассказывал, что один человек получил ранения.

Городской голова Виталий Кличко писал, что среди раненых в Шевченковском районе – 24-летняя девочка. Ее доставили в больницу с резаными ранами от обломков стекла.