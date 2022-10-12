Россияне атаковали Виннитчину 2 дронами-камикадзе: ПВО оба сбила
12 октября 2022 , 17:34Читати новину українською
Источник:Винницкая ОВА
Российские оккупанты 12 октября атаковали Виннитчину дронами-камикадзе. Системам ПВО удалось их сбить.
Об этом рассказал глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
На тему Удар россиян по Ладыжинской ТЭС: показали кадры последствий атаки
Оккупанты атаковали Виннитчину дронами-камикадзе
Борзов в 17:32 сообщил об очередной вражеской атаке по области.
Винниччину враг атаковал двумя дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны оба ударных беспилотника уничтожены!
– рассказал председатель ОВА.
Стоит посмотреть – Виннитчину впервые сильно атаковали дроны-камикадзе: видео