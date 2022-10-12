Россияне атаковали Виннитчину 2 дронами-камикадзе: ПВО оба сбила

Российские оккупанты 12 октября атаковали Виннитчину дронами-камикадзе. Системам ПВО удалось их сбить.

Об этом рассказал глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

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Оккупанты атаковали Виннитчину дронами-камикадзе

Борзов в 17:32 сообщил об очередной вражеской атаке по области.

Винниччину враг атаковал двумя дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны оба ударных беспилотника уничтожены!

– рассказал председатель ОВА.

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