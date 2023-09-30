Россияне атаковали Виннитчину "Шахедами": есть прилеты в объект инфраструктуры

Российские военные в ночь на 30 сентября терроризировали Винницкую область дронами-камикадзе. К сожалению, известно о прилетах в регионе.

Враг запустил дроны-камикадзе из мыса Чауда на полуострове Крым. Часть из баражирующих боеприпасов летела в Винницкую область. Известно, что в области раздавались взрывы. Впоследствии поступила информация о прилетах.

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Что известно о прилетах

О них рассказали в Калиновском городском совете. На ее официальной странице в фейсбуке отметили, что, к сожалению, есть прилеты. Жителей призвали сохранять спокойствие, а также находиться в укрытиях, пока не будет отбоя.

Мэр находится на месте событий. Ничего не комментируйте в социальных сетях и не выставляйте фото,

– говорится в сообщении.

Сергей Борзов ближе к 2 ночам добавил, что враг попал в объект инфраструктуры.

Позже в Калиновской мэрии уточнили, что необходимости в эвакуации нет, за исключением непосредственного места попадания. По предварительным данным, потерпевших нет. К 4:00 там добавили, что ликвидация последствий вражеских попаданий все еще продолжается: локализуют пожар. Угрозы для населения – нет.

Обратим внимание, что в 00:08 Воздушные силы предупредили жителей Винницы об угрозе атак дронами-камикадзе "Шахед". Городян призывали находиться в укрытиях.

В 01:10 глава ОВА Сергей Борзов призвал к отбою не покидать укрытий. Он подчеркнул, что россияне наносят удары с воздуха. Тем временем Силы обороны и все службы области выполняют свою работу.

Уже в 00:17 корреспонденты "Суспильного" рассказали, что в Винницкой области раздался звук взрыва. Вероятно, это была работа ПВО.

В 01:05 сообщили о повторных взрывах в Винницкой области.

В 01:42 в Воздушных силах обратились к жителям Винницкой области и отметили, что в их воздушном пространстве все еще находятся дроны-камикадзе.

А в 01:45 мониторинговые каналы отметили, что последние "Шахеды" летят в направлении Калиновки Винницкой области. Будьте максимально осторожны.

По состоянию на 01:50, угроза атаки дронами-камикадзе остается в двух областях – Хмельницкой и Винницкой. Также воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской. Она связана с угрозой удара баллистики. Будьте осторожны и не покидайте укрытий.