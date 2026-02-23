Россияне атаковали Запорожье дронами: ранены, среди них ребенок, произошел пожар

Российские оккупанты поздно вечером 23 февраля в очередной раз терроризировали Запорожье. Враг атаковал регион дронами.

Предварительно, в результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Хронология атаки "Шахеды" в очередной раз атакуют Украину: куда летят дроны, и для каких областей есть угроза

Что известно о взрывах в Запорожье в ночь с 23 на 24 февраля?

Воздушную тревогу в Запорожье объявили в 20:33 вечером 23 февраля. Воздушные силы сообщили в социальных сетях, что в город направляются беспилотник российской армии. С тех пор это происходило несколько раз, и в течение ночи 24 февраля также.

В городе неоднократно слышали взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров написал об известных последствиях ударов врага.

Три человека, среди них ребенок, ранены. Взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом.

Враг нанес по Запорожью более 6 ударов, один из них по инфраструктуре города, произошло возгорание, есть повреждения.

Последствия атаки в Запорожье / Фото ОВА

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетные опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?