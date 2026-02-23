Россияне атаковали Запорожье дронами: ранены, среди них ребенок, произошел пожар
- 23 февраля российские дроны атаковали Запорожье, три человека, в том числе ребенок, получили ранения.
- Поврежден многоквартирный дом. Враг нанес несколько ударов по городу, в частности по инфраструктуре.
Российские оккупанты поздно вечером 23 февраля в очередной раз терроризировали Запорожье. Враг атаковал регион дронами.
Предварительно, в результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Что известно о взрывах в Запорожье в ночь с 23 на 24 февраля?
Воздушную тревогу в Запорожье объявили в 20:33 вечером 23 февраля. Воздушные силы сообщили в социальных сетях, что в город направляются беспилотник российской армии. С тех пор это происходило несколько раз, и в течение ночи 24 февраля также.
В городе неоднократно слышали взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров написал об известных последствиях ударов врага.
Три человека, среди них ребенок, ранены. Взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом.
Враг нанес по Запорожью более 6 ударов, один из них по инфраструктуре города, произошло возгорание, есть повреждения.
Последствия атаки в Запорожье / Фото ОВА
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
- Взрыв произошел в отделе полиции в Днепре, прокуратура будет расследовать его по факту совершения террористического акта.
- 23 февраля около 20:50 сработало самодельное взрывное устройство. Пострадавших нет.