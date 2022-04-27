Россияне атаковали зону ООС: повреждены дома, школа и больница, 2 женщины погибли

За прошедшие сутки оккупанты беспощадно били по Луганской и Донецкой областям. В результате повреждена инфраструктура областей, а также погибли две женщины, еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщили на странице Операции объединенных сил в фейсбуке. Вражеским обстрелам подверглись такие населенные пункты, как Мариуполь, Красногоровка, Лиман, Авдеевка, Торецк, Марьинка, Дружковка, Нью-Йорк, Нелеповка, Ставки, Берестовое, Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск, Нижнее, Горное, Белогоровка.

Читайте также Россияне разбомбили элеватор в Криворожском районе

Россияне обстреляли жилые кварталы, есть погибшие

Враг авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами вызвал разрушения и повреждения около 29 многоэтажных и частных жилых домов. Среди мирного населения есть жертвы. Также оккупанты нанесли удар по поселку Нью-Йорк Бахмутского района и городу Лиман: погибли две женщины, еще пять человек получили ранения.

Пострадали гражданские объекты

За прошедшие сутки в результате обстрелов повреждены больница, школа, кинотеатр, 5 магазинов, локомотивная контора, 2 трансформаторные подстанции, газопровод и другие гражданские объекты.

По данным ООС, за минувшие сутки подразделения ГСЧС, входящие в группировку Объединенных сил, совершили 22 выезда для оказания помощи населению и ликвидации последствий боевых действий.

В Красногоровке Покровского района, Нелеповке Бахмутского района, в городах Северодонецк, Рубежное, поселке Нижнее Северодонецкого района пожарные украинского Донбасса потушили 10 пожаров, возникших в результате вражеского нашествия.

Тушение пожаров на Донбассе / Фото ООС

Тушение пожаров на Донбассе / Фото ООС

Также сообщается, что пиротехники ГСЧС обнаружили 79 кумулятивных осколочных боевых элементов, неразорванных снарядов, авиационных ракет и других взрывоопасных предметов.

Обезвреживание вражеских снарядов / Фото ООС

Обезвреживание вражеских снарядов / Фото ООС

Обезвреживание вражеских снарядов / Фото ООС

В ГСЧС предостерегли: не поднимайте неизвестные предметы и не трогайте неразорванные снаряды. Вызывайте пиротехников по телефону 101.

Вас это может заинтересовать – оперативные данные по регионам на 27 апреля: видео