"Шахиды" залетели на Киевщину, возле Днепра сбили ракету: что известно о ночной атаке россиян

Российские оккупанты снова атакуют мирные украинские города. В Киеве, Днепре и Полтаве работает ПВО.

Во многих областях продолжается воздушная тревога. Жителей просят не оставлять укрытий до отбоя, сообщает 24 канал.

К теме Во многих областях Украины – воздушная тревога из-за угрозы "Шахидов"

В Киевской области работает ПВО

В 23:38 в Киевской области начали раздаваться сирены. Незадолго после этого на юге был замечен первый "Шахид".

Позже в ряде телеграмм-каналов сообщили о ликвидации вражеского беспилотника. В области слышны звуки взрывов из-за работы ПВО.

В Киевской области – взрывы: видео

Также обнародовали видео, на котором видно, как украинские воины ищут "Шахиды" в воздухе.

Дроны летают на низких высотах и не попадают в зону поражения радаров ПВО.

Защитники ищут дроны в воздухе: видео

Вражеские дроны летят на Киевщину по двум направлениям:

через Николаевщину и Винницу – на юг,

над рекой – на север и в сторону.

Также сообщили о ряде успешных ликвидаций дронов-камикадзе, в частности в:

00:34 сбили один "Шахид" на левом берегу Днепра;

00:44 – 2 дрона;

00:55 – еще несколько БпЛА.

В Деснянском районе Киева был мощный взрыв

Вскоре местные сообщили, что в один из районов Киева приехали 3 – 5 скорых и 4 экипажа полиции.

Скорее всего, говорится о Деснянском районе. Ведь, по словам мэра Киева Виталия Кличко, там прогремел взрыв.

Взрыв в Деснянском районе Киева. Все службы следуют на место. Детали – позднее,

– написал городской голова.

Позже заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко уточнил, что там произошло падение обломков дрона на проезжую часть.

"Повреждены окна в доме рядом. Информация о пострадавших уточняется. Работают экстренные службы", – отметил Тимошенко.

По словам Кличко, в результате этого инцидента в больницу попал 19-летний парень. В Киевской городской военной администрации отметили, что он получил резаную рану стопы, по неосторожности наступив на обломки стекла. Пострадавшего направили в травмпункт.



В Деснянском районе упали обломки вражеского дрона / Фото Кирилла Тимошенко

В Днепре и Полтаве также слышны взрывы

По информации Суспильне, в Днепре около 00:33 во время воздушной тревоги прогремели несколько взрывов.

В местных телеграмм-каналах сообщили, что в результате падения обломков в пригороде возник пожар.

В Днепре слышали взрывы: видео

Кроме этого, взрывы раздавались в Полтаве. По словам главы областной военной администрации Дмитрия Лунина, это звуки работы ПВО.

В Полтавской области работает ПВО! Остаемся в укрытиях. Верим в ВСУ!

– призвал Лунин.

Защитники уничтожили ракету и дроны

В Воздушном командовании "Восход" рассказали, что украинские бойцы уничтожили десяток смертоносных подарков. Силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями обезвредили:

6 ударных БПЛА типа "Шахид",

высокоточную управляемую ракету Х-59МК2, шедшую в направлении Днепра.

"Во взаимодействии с воздушным командованием "Восток" еще 3 "Шахида" сбита противовоздушной обороной Сухопутных войск. Держим строй! Приближаем победу!" – подытожили защитники.