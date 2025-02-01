Россияне атакуют Киевскую область "Шахедами": работает ПВО

Россияне пытаются атаковать Киев дронами-камикадзе. Из-за этого в Киевской области работают силы ПВО.

В Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано вражеские БпЛА, пишет 24 Канал. Сообщается, что силы ПВО работают по целям.

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Какие детали атаки на Киевскую область

Воздушная тревога на территории Киевской области была объявлена ​​ориентировочно в 00:05 из-за угрозы ударных беспилотных летательных аппаратов. Воздушные силы сообщали о движении "Шахедов" с территории Черниговской области.

Вражеские дроны, согласно обнародованной информации, двигались курсом на юг и запад. Также фиксировали БПЛА на востоке Киевской области. Незадолго после этого появилась информация о том, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорится в сообщении ОВА.

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Также в областной военной администрации посоветовали местным соблюдать информационную тишину и не публиковать в сети работу наших защитников.