Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ Виталий Биляк. По его словам, враг бросил на это направление лучших бойцов с самым современным оружием.

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Самое современное оружие россиян в Луганской области

Военный ВСУ Виталий Биляк рассказал о ситуации возле Кременной. Он отметил, что россияне используют современные танки Т-90 2017 года выпуска.

Я не видел здесь танка старее Т-90. Хочу сказать, что очень подготовленные здесь, хорошо мотивированные, хорошо заряженные идут прямо к нам. Мы их встречаем чем имеем, думаю, что этот прием они оценят,

– сказал военный.

Также Биляк отметил, что украинские бойцы дают отпор врагу и коллективно – вместе с соседними бригадами уничтожают российскую тяжелую технику.

"Здесь собраны силы спецназначения, десантно-штурмовые войска и не только мы, но и совместно с 95 бригадой и 81. Снарядов маловато, артиллерии тоже мало, на самом деле. Кто-то да и подбил, кто-то "разул" гусеницу, а кто-то добил потому, что прилеты были, а мы все вместе делаем одну работу", – сказал Биляк.

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Бойцам ВСУ удалось уничтожить современную российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" на базе танка Т-90. По словам Виталия Биляка, такое оружие применяется в паре и при этом может применяться 2 танка и 1 "Терминатор".

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