Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ Віталій Біляк. За його словами, ворог кинув на цей напрямок найкращих бійців з найсучаснішою зброєю.

Читайте також Окупанти гатять з усього, що можна, – Гайдай про жорсткі бої на Луганщині

Найсучасніша зброя росіян на Луганщині

Військовий ЗСУ Віталій Біляк розповів про ситуацію біля Кремінної. Він зазначив, що росіяни використовують сучасні танки Т-90 2017 року випуску.

Я не бачив тут старішого танка, ніж Т-90. Хочу сказати, що дуже підготовлені тут, добре вмотивовані, добре заряджені йдуть просто до нас. Ми їх зустрічаємо чим маємо, думаю, що цей прийом вони оцінять,

– сказав військовий.

Також Біляк зазначив, що українські бійці дають відсіч ворогу та колективно – разом з сусідніми бригадами знищують російську важку техніку.

"Тут зібрані сили спецпризначення, десантно-штурмові війська й не тільки ми, а й спільно з 95 бригадою та 81. Снарядів обмаль, артилерії також обмаль, насправді. Хтось та й підбив, хтось "роззув" гусеницю, а хтось добив тому, що прильоти були, а ми всі спільно робимо одну роботу", – сказав Біляк.

Українські військові знищили російського "термінатора": дивіться відео

Бійцям ЗСУ вдалось знищити сучасну російську бойову машину підтримки танків "Термінатор" на базі танка Т-90. За словами Віталія Біляка, така зброя застосовується в парі й при цьому може застосовуватись 2 танки та 1 "Термінатор".

Росія наступає на Луганщині: останні новини