УКР РУС
30 января 2025, 23:16
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Россияне атакуют "Шахедами": для каких областей есть угроза

Полина Буянова

Вечером в четверг, 30 января, российские войска в очередной раз запустили по территории Украины ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" воздушная тревога уже распространилась на ряд областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытии.

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Где сейчас есть угроза "Шахедов"

23:52, 30 января

Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА с восточного направления.

23:52, 30 января

Вражеский ударный БПЛА в направлении Днепра с северо-востока.

23:51, 30 января

Вражеский ударный БПЛА в направлении Кременчуга с северо-востока.

23:51, 30 января

Вражеский ударный БПЛА в направлении Сум с востока.

23:40, 30 января

  • БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – северо-восточный;
  • БПЛА на севере и в центре Днепропетровщины, курс – западный;
  • БПЛА в центре Полтавщины, курс – северо-/юго-западный;
  • БПЛА на севере и юго-западе Сумщины, курс – западный/северо-/юго-западный;
  • БПЛА на севере Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
  • БПЛА на границе Херсонщины и Николаевщины, курс – постоянно меняется.
23:28, 30 января

Вражеский ударный БПЛА в направлении Николаева с востока.

23:27, 30 января

Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской и Черниговской областей с севера, курс – южный/юго-западный.

23:27, 30 января

Вражеские ударные БПЛА в направлении Херсона и Чернигова с северо-востока.

23:26, 30 января

Черниговская область – угроза применения ударных БПЛА с северного направления.

23:25, 30 января

Херсонская, Николаевская области – угроза применения вражеских ударных БПЛА с временно оккупированных территорий Херсонщины.

23:24, 30 января

  • БПЛА на севере и юге Харьковщины, курс – западный/юго-западный/северо-западный;
  • БПЛА на границе Днепропетровщины и Запорожской области, курс – западный;
  • БПЛА на востоке Полтавщины, курс – северо-западный.
23:23, 30 января

Сумская область – угроза применения ударных БПЛА с юго-восточного направления.

23:23, 30 января

Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с ВОТ, курс – северный/северо-западный.

23:23, 30 января

Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА с восточного и южного направлений.

23:22, 30 января

  • БПЛА на востоке и юге Харьковщины, курс – западный/юго-западный/северо-западный;
  • БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – северный.
23:21, 30 января

Вражеские ударные беспилотники в направлении Днепра с юго-востока.

23:20, 30 января

Вражеский ударный БПЛА на Харьковщине в направлении Чугуева с востока.

23:17, 30 января

Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА. Беспилотники на востоке области, курс – западный/юго-западный.

23:16, 30 января

Вражеские ударные БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс – северный.

23:15, 30 января

Вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с временно оккупированных территорий, курс – северный/северо-западный.

23:14, 30 января

Запорожская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА.