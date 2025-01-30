Россияне атакуют "Шахедами": для каких областей есть угроза
Вечером в четверг, 30 января, российские войска в очередной раз запустили по территории Украины ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" воздушная тревога уже распространилась на ряд областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытии.
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Где сейчас есть угроза "Шахедов"
Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА с восточного направления. Вражеский ударный БПЛА в направлении Днепра с северо-востока. Вражеский ударный БПЛА в направлении Кременчуга с северо-востока. Вражеский ударный БПЛА в направлении Сум с востока. Вражеский ударный БПЛА в направлении Николаева с востока. Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской и Черниговской областей с севера, курс – южный/юго-западный. Вражеские ударные БПЛА в направлении Херсона и Чернигова с северо-востока. Черниговская область – угроза применения ударных БПЛА с северного направления. Херсонская, Николаевская области – угроза применения вражеских ударных БПЛА с временно оккупированных территорий Херсонщины. Сумская область – угроза применения ударных БПЛА с юго-восточного направления. Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с ВОТ, курс – северный/северо-западный. Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА с восточного и южного направлений. Вражеские ударные беспилотники в направлении Днепра с юго-востока. Вражеский ударный БПЛА на Харьковщине в направлении Чугуева с востока. Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА. Беспилотники на востоке области, курс – западный/юго-западный. Вражеские ударные БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс – северный. Вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с временно оккупированных территорий, курс – северный/северо-западный. Запорожская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА.
Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА с восточного направления.
Вражеский ударный БПЛА в направлении Днепра с северо-востока.
Вражеский ударный БПЛА в направлении Кременчуга с северо-востока.
Вражеский ударный БПЛА в направлении Сум с востока.
Вражеский ударный БПЛА в направлении Николаева с востока.
Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской и Черниговской областей с севера, курс – южный/юго-западный.
Вражеские ударные БПЛА в направлении Херсона и Чернигова с северо-востока.
Черниговская область – угроза применения ударных БПЛА с северного направления.
Херсонская, Николаевская области – угроза применения вражеских ударных БПЛА с временно оккупированных территорий Херсонщины.
Сумская область – угроза применения ударных БПЛА с юго-восточного направления.
Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с ВОТ, курс – северный/северо-западный.
Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА с восточного и южного направлений.
Вражеские ударные беспилотники в направлении Днепра с юго-востока.
Вражеский ударный БПЛА на Харьковщине в направлении Чугуева с востока.
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА. Беспилотники на востоке области, курс – западный/юго-западный.
Вражеские ударные БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс – северный.
Вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с временно оккупированных территорий, курс – северный/северо-западный.
Запорожская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА.