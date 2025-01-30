Россияне атакуют "Шахедами": для каких областей есть угроза

Вечером в четверг, 30 января, российские войска в очередной раз запустили по территории Украины ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" воздушная тревога уже распространилась на ряд областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытии.

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Где сейчас есть угроза "Шахедов"