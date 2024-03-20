КАБы, артиллерия и вертолеты: в Сумской области зафиксировали почти 400 взрывов за сутки

Враг активно наносит удары по гражданскому населению Сумской области. Так, только за минувшие сутки в регионе зафиксировали около 400 взрывов.

Враг ежедневно обстреливает Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, которые на границе со страной-агрессором деоккупировали украинские защитники. По словам представителя Госпогранслужбы, с начала марта количество атак россиян возросло.

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Зафиксировали около 400 взрывов в течение суток

По данным Сумской ОВА, в течение дня россияне совершили 56 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области. По состоянию на сейчас зафиксировано 390 взрывов. Отмечается, что вражеским атакам подвергся ряд общин.

Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Есманьская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская общины,

– говорится в сообщении.

В Великописаревской общине россияне совершили обстрел из РСЗО, артиллерии и минометов, всего 179 взрывов. Также оккупанты обстреляли местность с вертолета НАР, в результате чего было зафиксировано 17 взрывов. В частности, враг нанес удар из самолетов тактической авиации КАБ. Из-за этого в громаде прозвучало еще 7 взрывов.

В Юнаковской общине враг бил из минометов, прозвучало 15 взрывов. Как отметили в Сумской ОВА, в результате обстрела один человек получил ранения. Информации о состоянии пострадавшего в военной администрации не указали.

В частности, под обстрелы попала и Белопольская громада. Там сейчас также зафиксированы обстрелы из артиллерии, минометов и гранатомета СПГ-9. В целом количество взрывов из вышеупомянутого вооружения достигает 71.

В результате артобстрела получил ранения человек. Также в этой общине состоялась атака дронов-камикадзе типа "FPV", это еще 2 взрыва.

Где еще раздавались взрывы

В то же время в Краснопольской общине враг совершил обстрел из артиллерии и минометов, в результате чего в этой местности прозвучало 24 и 13 взрывов соответственно. Более того, россияне ударили из РСЗО по Миропольской громаде, где зафиксировали 24 взрыва. В Дружбовской общине оккупанты сбросили 6 мин на территорию.

Кроме того, в Свеской общине были минометные обстрелы, это также еще 4 взрыва в местности. Пострадала и Середино-Бусская община. Россияне осуществили минометные обстрелы и атаку дроном-камикадзе типа "FPV". Количество взрывов в результате такой атаки достигает 6. В то же время враг нанес авиационный удар, речь идет о сбросе с самолетов тактической авиации РБК-500 ШОАБ. Из-за этого в местности прозвучало еще 2 взрыва.

"Шалигинская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (7 взрывов). Николаевская громада: осуществлены авиаудары с самолетов тактической авиации КАБ (4 взрыва). Эсманьская община: россияне ударили из минометов (5 взрывов). Хотинская община: два вражеских дрона типа FPV совершили атаку (2 взрыва)", – добавили в Сумской ОВА.