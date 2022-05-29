Россияне бегут и паникуют, – депутат Херсонской ОВА о мощном контрнаступлении ВСУ

На Херсонщине уже несколько дней люди в приподнятом настроении. На днях был сбит российский истребитель в районе Новой Каховки.

Об этом заявил народный депутат Украины и член территориальной обороны Сергей Хлань. Он также отметил, что те оккупанты, которые расположились в Новой Каховке, в массовой панике.

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Вчера подтвердилась информация, что наши ВСУ пошли в контрнаступление в Бериславском направлении, продвинулись на 9 километров и разделили врага на две части, фактически оккупанты попали в оперативное окружение.

И со стороны Николаевской области, и в направлении Херсона наши защитники пошли в контрнаступления. Оккупанты вынуждены отступать на невыгодные для них позиции, они убегают из бетонных окопов, которые заготовили для долгого удерживания позиций.

Россияне просто убегают, поэтому сейчас очень важно, чтобы мы продолжили это наступление,

– отмечает Хлань.

Орки паникуют, они в отчаянии и убегают, я уверен, что скоро мы освободим нашу Херсонщину.

Российские оккупанты вывели часть своего личного состава из населенного пункта Лиман, расположенного в Донецкой области. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке за 29 мая.

Ранее руководство России заявляло, что им якобы удалось полностью оккупировать населенный пункт Лиман на Донетчине. Впрочем, заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла эту информацию врага и заверила, что по состоянию на 28 мая в городе продолжались ожесточенные бои.

Актуальная ситуация на Донбассе по состоянию на 29 мая

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Донбассе и стремятся полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Ситуация остается очень напряженной.