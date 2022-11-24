Оккупанты живо опрокидывают войска и технику в Крым: СМИ опубликовали фото и видео

После потрясающей деоккупации Херсонщины оккупанты, вероятно, опрокидывают остатки своей амуниции обратно в Россию. По информации местных жителей, россияне перевозят технику к Керченскому мосту.

В Крыму зафиксировали оживленное движение колонн российской военной техники со стороны оккупированной Херсонской области в направлении Керченского моста. На одном из российских военных грузовиков, двигавшемся в составе колонны со стороны Херсонской области, замечены импортные сельскохозяйственные тракторы.

Читайте также Слезы на глазах: военный вспомнил реакцию местных на освобождение территорий

Какими путями двигается техника

Большая колонна российской военной техники прошла со стороны Джанкоя на трассу "Таврида" и по дорожной развязке возле Феодосии.

Как отмечают, военная колонна готовилась к движению через Керченский мост. При этом движение гражданского грузового транспорта по мосту до сих пор запрещено.

Россияне опрокидывают технику из Херсона: смотрите видео

Примите во внимание! 11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон и установили над городом сине-желтый флаг. Захватчики скрылись на левом берегу Днепра.

Город постепенно приходит в себя от российской оккупации. В Херсоне заработали первые Пункты Несокрушимости. Это специально оборудованные палатки. Там можно согреться, получить горячие напитки, еду, зарядить телефон и пользоваться Интернетом.

оккупанты продолжают обстреливать Херсонщину: что известно

В результате обстрела Херсона 22 ноября погибли два человека, семь получили ранения. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что "выстрелы и плотность от врага постоянно растут". Захватчики стреляют из ствольной артиллерии, из минометов, РСЗО.

Российские оккупанты отвели большую часть группировки в 20 километрах от Левого берега Днепра, а некоторые подразделения перебросили на другие направления.

Вдоль побережья захватчики разместили наблюдательные пункты. В 15 – 20 километрах от берега возвели фортификационные сооружения и прикопали артиллерийскую технику, откуда ведут обстрелы.

Российские войска 23 ноября обстреляли Херсон из артиллерии. В результате обстрела погиб 73-летний мужчина. Херсон захватчики атаковали с утра. Около 9:35 россияне атаковали из "Градов". Местные жители сообщали о задымленности.

Больше об этом – Взрывы в Херсоне: смотрите видео