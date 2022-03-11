Россияне и белорусы будут пользоваться онлайн-ресурсами без гарантий безопасности

Россияне и белорусы будут пользоваться местными интернет-ресурсами на свой страх и риск. Ведь вся информация о них, включая данные банковских карт, могут стать доступными как местным надзорным органам, так и обычным мошенникам.

Это произошло из-за выхода из российского рынка компании DigiCert, которая выпускала сертификаты для ресурсов, связанных с Россией и Беларусью.

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В частности, это приостановило выдачу и переоформление сертификатов для доменов верхнего уровня, связанных с Россией и Беларусью, в частности, .ru, .su, .by, .рф и других, а также организациям с адресами в РФ или Беларуси. Кроме того, DigiCert не принимает платежи в рублях.

Добавим, что наличие у сайта сертификата SSL/TLS было подтверждением того, что ему можно доверять, и что передаваемые через этот сайт данные или информация из заполненных форм будут в безопасности и никто не сможет ее перехватить.

"Однако теперь передача данных через российские сайты превращается в российскую рулетку", – подчеркнули в Госспецсвязи.

К слову, сеть Facebook отреагировали на решение "Роскомнадзора" о блокировании соцсети в РФ. Там подчеркивают, что миллионы россиян останутся в тишине, у них не будет шанса высказать свое мнение.

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