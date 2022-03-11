Це сталося через вихід з російського ринку компанії DigiCert, яка випускала сертифікати для ресурсів, пов’язаних із Росією та Білоруссю.

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Зокрема, це призупинило видачу та переоформлення сертифікатів для доменів верхнього рівня, пов’язаних із Росією та Білоруссю, зокрема .ru, .su, .by, .рф та інших, а також організаціям з адресами в РФ чи Білорусі. Крім того, DigiCert не приймає платежів у рублях.

Додамо, що наявність у сайту сертифікату SSL/TLS було підтвердженням того, що йому можна довіряти, і що передані через цей сайт дані чи інформація із заповнених форм буде в безпеці і ніхто не зможе її перехопити.

"Проте відтепер передача даних через російські сайти перетворюється на російську рулетку", – наголосили в Держспецзв'язку.

До слова, мережа Facebook відреагували на рішення "Роскомнагляду" про блокування соцсережі в РФ. Там наголошують, що мільйони росіян залишаться у тиші, в них не буде шансу висловити свою думку.

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